Toilet vergogna! il 21 gennaio al Q21

Continuano i sabato sera firmati Toilet club in uno dei locali più conosciuti di Milano: il Q21. Il 21 gennaio la squadra del Toilet si ritrova in via Padova 21, mantenendo la solita formula di sempre: musica happy, animazione drag e divertimento senza etichette. Dedicato alla comunità LGBTQ ma aperto a tutti; l'evento è super friendly sotto ogni punto di vista: nessuna selezione all'ingresso, nessun dress-code. Si va dall'alternative al dance pop passando per il revival 80s/90s, il tutto accompagnato da intrattenimento dissacrante, autoironico, divertente e a stretto contatto col pubblico. Sala Vergogna: Erik Deep & LoZelmo (Alternative / Rock / Pop / Electro / Disco / Indie) Sala Castigo: Zingaro (New Wave / Post Punk / Dark Wave) H 0.30: Pene & Catene spettacolo Drag Animazione: Croce, Rachele De Niro, Mestruo, Trapezia Stroppia, Coriandola di Fiore, Cheope, Faes, Toc Ingresso Dalle 23:30 alle 00:30 FREE ENTRY Dalle 00:30 alle 05:00 10€ (1 drink incluso) Q21 Via Padova 21 Milano MM1 Loreto / Pasteur