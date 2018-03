Tom Friedman ghosts and ufos; projections for well-lit spaces

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Con Ghosts and UFOs; Projections for Well-Lit Spaces, personale dell’artista Tom Friedman, apre a Milano Vistamarestudio da un’idea di Lodovica Busiri Vici e Benedetta Spalletti. La nuova sede progettata dallo studio newyorchese Space4Architecture - S4A è uno spazio neutrale caratterizzato dal rigore delle architetture senza ostacoli alla vista: protagoniste sono le opere. L’artista americano presenta una serie di lavori che segnano un nuovo inizio nella sua ricerca sulla smaterializzazione dell’oggetto tangibile in relazione a spazio e luce. In mostra dodici proiezioni video installate in uno spazio illuminato a giorno che svelano vuoto e pieno, micro e macro invitando lo spettatore ad un approccio sensoriale nuovo. Il progetto nasce dall’osservazione della luce del sole attraverso le finestre in momenti diversi della giornata. Ogni lavoro è in loop con una diversa durata: si passa dal silenzio statico, dall’immobilità all’apparizione di oggetti, colori e figure che, come allucinazioni, confondono chi osserva e si fondono con l’ambiente. Tom Friedman espande così il suo vocabolario visivo e continua l’indagine sui fenomeni dell’esperienza che capovolge la consapevolezza del visibile. Tom Friedman è un artista concettuale americano, nato a Saint Louis (1965), Missouri. Vive e lavora in Massachusetts. La sua ricerca parte da un approccio unico e dall’utilizzo di materiali e oggetti del quotidiano, come polistirolo espanso, matite, carta, spaghetti e bicchieri di plastica, investigando la relazione tra il fare arte e la psicologia della percezione dell’arte. Come uno scienziato impegnato nello studio di fenomeni empirici e non e delle infinite referenze di un oggetto, ne analizza le impercettibili trasformazioni. Il suo lavoro è stato esposto in tutto il mondo: Museum of Modern Art, Moma, New York; the Art Institute of Chicago; Fondazione Prada, Milano; New Museum of Contemporary art, New York; Magasin 3 Stockholm Konsthall; Tel Aviv Museum of Art; South London Gallery; Mead Art Museum e numerose altre istituzioni.