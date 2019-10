Tomasz Kucharski a Milano

Dopo aver esposto in prestigiosi centri di arte moderna e contemporanea come l’House of Culture di Varsavia e Art Basel Miami, l’arte di Tomasz Kucharski approda a Milano.

Le sue serie hanno già conquistato Montecarlo dove Espinasse31 lo ha presentato all’hotel Le Meridien Beach Plaza.



L’arte di Tomasz Kucharski verrà esposta da Espinasse31 Contemporary Gallery & Artist's Residency dal 5 Ottobre al 5 Novembre e in occasione dell'apertura l'11 Ottobre avrà luogo un cocktail découvert dalle 7 pm alle 9:30 pm.

