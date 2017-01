Festa di quartiere in zona Tortona: l'8 gennaio parata, spettacoli e tombolone finale

Domenica 8 gennaio Base presenta Tombola! Una festa di quartiere, l'iniziativa in zona Tortona che promuove una parata, una manifestazione di strada, spettacoli e una tombola finale.

Di seguito il programma della giornata:

- ore 15: partenza della parata da via Solari 40, nello storico quartiere operaio della Società Umanitaria. Ad animare la festa vin brulè e musica a cura dei Mitoka Samba, danzatori-percussionisti di strada. Passaggio previsto anche in via Voghera.



- ore 16: arrivo a Base. I partecipanti potranno consegnare i propri "regali di riciclo" ottenendo in cambio una cartella della tombola

- dalle 17 alle 20 Tombolone popular a ciclo continuo. Tra i premi in palio: un weekend nella residenza di casaBase, 60 ingressi gratuiti al Mudec, biglietti per concerti, birre artigianali, libri e cd. Ad intrattenere i partecipanti spettacoli, teatro, video e dj set.