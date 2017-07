a cura di Elena Amodeo, Vittorio Schieroni

MADE4ART, Milano | 6 - 15 settembre 2017

Inaugurazione mercoledì 6 settembre, ore 18.30



Lo spazio MADE4ART di Milano inaugura la nuova stagione espositiva con la mostra Cina tra cielo e terra, personale dell’artista fotografo Tommaso Stilla (San Marco in Lamis - FG, 1957) a cura di Vittorio Schieroni ed Elena Amodeo. In esposizione una selezione di scatti per la maggior parte inediti realizzati nel 2016 durante un viaggio compiuto in Cina nella regione del Guangxi, terra di grande fascino e mistero che ha suscitato nell’autore ispirazioni ed emozioni profonde che hanno lasciato un segno indelebile nella sua sensibilità.

Dalla vasta selezione di fotografie che Stilla ha prodotto nel corso di questa esperienza, i curatori hanno scelto un nucleo di opere incentrato sulla Cina più autentica, lontana dai percorsi turistici più comuni e dall’estrema modernità che caratterizza le metropoli.

La Cina di Stilla è quella dei pescatori che silenziosamente compiono il rituale millenario del loro lavoro lungo il fiume Lijiang, dei contadini che ogni giorno coltivano faticosamente le proprie risorse nei terrazzamenti delle risaie Longsheng, oppure si concretizza nell’immagine ricca di spiritualità e misticismo delle montagne che tra luce e nebbia mostrano i propri straordinari profili. Immagini tra cielo e terra che scavano nell’anima di una cultura, di un popolo e del loro rapporto con il territorio, opere che regalano all’osservatore una visione di straordinaria autenticità del Paese del Dragone.

La personale di Tommaso Stilla, con data di inaugurazione mercoledì 6 settembre, resterà aperta al pubblico fino al giorno 15 dello stesso mese.



Tommaso Stilla | Cina tra cielo e terra

a cura di Vittorio Schieroni, Elena Amodeo

6 - 15 settembre 2017

Inaugurazione mercoledì 6 settembre, ore 18.30

Orari di apertura: lunedì ore 15 - 19, martedì - venerdì ore 10 - 13 / 15 - 19

Catalogo della Collana MADE4ART disponibile in sede o scaricabile gratuitamente dal sito Internet www.made4art.it

MADE4ART

Spazio, comunicazione e servizi per l’arte e la cultura

Via Voghera 14, 20144 Milano

www.made4art.it, info@made4art.it, t. +39.02.39813872