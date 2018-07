Tomorrowland a Monza: come arrivare da Milano, informazioni su mezzi, bus e treni

Manca poco al Tomorrowland 2018, uno dei più attesi momenti dance dell'anno in Italia. Si prevedono migliaia di spettatori in arrivo da Milano al Parco di Monza. Sono state rese note le indicazioni ufficiali dell'organizzazione. Ci sono dei bus speciali dalla Stazione Centrale fino a Vedano.

Come ritirare i biglietti

I biglietti con ritiro sul luogo dell'evento potranno essere ritirati sabato 28 luglio dalle ore 09:00 alle ore 22:00 presso il Centro Accrediti in via Carlo Cattaneo 88C, Lissone (MB).

Apertura porte ore: 11.00

Inizio evento ore: 12.00

I documenti necessari per il ritiro sono i seguenti:

- documento di identità

- e-mail di conferma inviata da TicketOne oppure ID ordine per gli acquisti effettuati tramite Call Center;

- in caso di ritiro da parte di terzi: delega scritta da parte dell'intestatario dell'ordine, fotocopia del documento di identità dell'intestatario dell'ordine, documento di identità della persona delegata e e-mail di conferma inviata da TicketOne oppure ID ordine per gli acquisti effettuati tramite Call Center.

Come arrivare al Parco di Monza: informazioni mezzi treno bus e auto

Unite with Tomorrowland si svolge all’ Autodromo di Monza (MB). All’interno dell’Autodromo di Monza saranno presenti precise indicazioni di percorso per recarsi all’area evento. La città di Milano è situata a nord-ovest in Italia. Da Milano è possibile utilizzare diverse soluzioni per arrivare all’Evento.

A piedi

L’ingresso pedonale è localizzato c/o: Via Enzo Ferrari, 1 - 20900 Vedano al Lambro (MB)

Automobili

L’ingresso veicolare è localizzato c/o: Via Santa Maria delle Selve, 17 -20900 Biassono (MB). Al termine dell’evento ogni spettatore dovrà obbligatoriamente lasciare l’area concerto dal varco utilizzato per l’ingresso. Per ragioni di sicurezza e per una migliore organizzazione dell’Evento, non saranno ammesse deroghe alle suddette disposizioni. Gli ingressi possono essere facilmente trovati tramite GPS o Google Maps. Il Parco di Monza è ben collegato.

In treno:

La fermata più vicina all’evento è: Monza FS

In aereo:

L’aeroporto di Milano Linate si trova a 30 minuti dal Parco di Monza (MB)

L’aeroporto di Milano Malpensa si trova a 60 minuti dal Parco di Monza (MB)

L’aeroporto di Bergamo Orio Al Serio si trova a 50 minuti dal Parco di Monza (MB)

Sono previsti bus speciali per raggiungere l’area concerto? Sì, nelle seguenti modalità:

- Dalle ore 08:00 del 28/7 - dalla stazione di Monza FS, al centro accrediti per il ritiro del biglietto – alla location

- Dalle ore 24:00 del 29/7 alle ore 03:00 dall’ingresso pedonale di Vedano a Milano Centrale FS. Qui per acquistare il servizio.