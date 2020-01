Capodanno Cinese, ecco il topo gigante di Cathay Pacific

Dal 25 al 30 gennaio Corso Como ospita una grande installazione scenografica di Cathay Pacific che animerà in modo unico il Capodanno Cinese.

L'Anno del Topo del Capodanno Cinese

Domenica 25 gennaio si è entrati ufficialmente nel tanto atteso Anno del Topo. Cathay Pacific, compagnia aerea con sede a Hong Kong, per il

secondo anno consecutivo ha deciso di festeggiare questa importante ricorrenza in un modo davvero unico e speciale. Un ambient media, dedicato proprio all’inizio del nuovo anno dello zodiaco cinese, ravviverà la città di Milano fino al 30 gennaio, invitando il pubblico a lasciarsi stuzzicare dalle esclusive offerte di Cathay Pacific. Una grande installazione scenografica a forma di topo, alta oltre 2 metri sarà infatti visibile in Corso Como angolo Viale Pasubio.