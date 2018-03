Torna a Milano con la XIII tappa il convegno di etica delle professioni

L'appuntamento con Etica delle Professioni si rinnova anche quest'anno. Si parte infatti dalla città di Milano con “Il futuro delle professioni: la sfida di modernizzazione nella prospettiva etica e deontologica”, in programma mercoledì 28 marzo, dalle 14.00 alle 18.00, presso Palazzo delle Stelline. Si tratta un evento rivolto a tutti gli ordini con particolare riferimento ad avvocati e commercialisti ed esperti contabili, per cui sono riconosciuti crediti formativi professionali.

La tavola rotonda è la tredicesima tappa del roadshow di Etica delle Professioni, che ha toccato negli anni passati anche le città di Roma, Milano e Napoli.

Un momento di incontro che vede porre l’attenzione, ancora una volta, sul delicato rapporto che intercorre tra mondo del lavoro e deontologia. In quest’occasione, la riflessione portata avanti sarà incentrata sul processo di modernizzazione che sta coinvolgendo il sistema degli ordini professionali, per capire insieme in quale direzione sia meglio spingere le professioni per farle marciare al passo coi tempi. Conservazione o liberismo? Tradizione o modernità? Nazionalità o europeismo? Sono quesiti importanti, che costituiscono una grande sfida per tutti noi. I giovani si trovano in un momento storico di grande delicatezza nel quale normative, istanze e mozioni si sovrappongono in modo confuso. Inoltre, il volto dei codici deontologici continua a cambiare alla luce della normativa europea con nuovi principi che si aggiungono a quelli tradizionali.

Riflettere su questi mutamenti è necessario e doveroso. Per farlo al meglio, durante il convegno si alterneranno ai microfoni, moderati dal Vicedirettore del Tg3 Giuliano Giubilei, professionisti ed esperti del settore: dopo i saluti istituzionali dell’Ass. Cristina Tajani (Assessore a Politiche del lavoro, Attività produttive e Risorse umane del Comune di Milano), vi saranno gli interventi dell’Avv. Enrico Moscoloni (Vice Presidente Ordine degli Avvocati di Milano), della Dott.ssa Marcella Caradonna (Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano), del Dott. Roberto Carlo Rossi (Presidente dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Milano), dell’Arch. Paolo Mazzoleni (Presidente dell'Ordine degli Architetti di Milano), della Dott.ssa Silvia Pavone (Senior Partner Marketude), del Dott. Nicola Di Molfetta (Direttore Legalcommunity.it e rivista MAG), del Dott. Federico Raviglione (Neuropsichiatra infantile), del Notaio Giuseppe Calafiori (Presidente Confprofessioni Lombardia) e dell’Avv. Valeria Ruoppolo (Avvocato civilista e ideatrice del Convegno).

“Il futuro delle professioni: la sfida di modernizzazione nella prospettiva etica e deontologica” è organizzato da La6 Group.

L'evento ha il Patrocinio della Città Metropolitana di Milano e dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano.

Partner del convegno sono Legalcommunity e Marketude.

Sponsor: ALD Automotive e ASG – Automotive Service Group.



Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.eticadelleprofessioni.it