Torna a Milano “Rock song is a love song”: la Jc band in concerto per attivecomeprima onlus

Torna, lunedì 9 ottobre alle ore 20:30, presso la Salumeria della Musica in via Pasinetti 4 a Milano, la beneficenza a ritmo di musica con Massimo Scaccabarozzi e la JC Band in concerto a sostegno di Attivecomeprima Onlus. Una serata all'insegna del rock, con una cover band che vanta oltre 100 concerti tra l’Italia e l’estero, dedicata a una Onlus attiva da oltre 40 anni per offrire supporto psicologico e medico ai pazienti affetti da cancro. Fondata da Ada Burrone nel 1973, inizialmente per aiutare le donne colpite da tumore al seno durante e dopo le cure, oggi l’Associazione garantisce il proprio sostegno gratuito a tutti i pazienti oncologici e alle loro famiglie. Quotidianamente, l'equipe di Attivecomeprima Onlus, composta da psicologi, medici, creativi ed ex-pazienti, risponde alle esigenze di chi convive con il cancro, supportandoli nell'affrontare le sfide che questa condizione pone e a “sentire” la vita anche nella malattia. Inoltre, l’Associazione si impegna a trasmettere il proprio approccio agli specialisti, in ambito oncologico nazionale e internazionale, per migliorare la qualità di vita e il rapporto con la malattia dei pazienti. La JC Band, il gruppo rock che si esibisce dal 2008, è interamente composta da dipendenti Janssen Italia, guidati dal frontman Massimo Scaccabarozzi, voce e chitarra, Presidente e Amministratore Delegato di Janssen Italia e Presidente di Farmindustria. Insieme a lui, si esibiscono i musicisti-colleghi: Maurizio Lucchini al basso, Orazio Zappalà e Francesco Mondino alle chitarre elettriche, Antonello Caravano alle tastiere e Antonio Campo alla batteria. «Sono molto felice di tornare a esibirmi con la JC Band per un’Associazione che ha l’obiettivo di restituire serenità e dignità alle persone colpite da tumore - ha commentato Massimo Scaccabarozzi -. Una missione che Attivecomeprima persegue da anni con grande professionalità, passione e dedizione. Anche noi di Janssen sappiamo bene, ormai, quanto la componente psicologica rivesta un ruolo di primaria importanza nella lotta al cancro e nella buona riuscita delle terapie. Per questo, vi invito a partecipare numerosi a questa serata di beneficenza a ritmo di musica rock. Noi della JC Band ce la metteremo tutta e vogliamo avervi con noi per sostenere una buona causa e per ricordare Ada, una grande donna e una carissima amica». Il repertorio musicale, offerto a Milano il prossimo 9 ottobre, ripercorrerà le migliori performance del Gruppo sin dalla sua nascita. Si partirà da una serie di pezzi storici di autori del panorama rock nazionale e internazionale come Vasco Rossi, Luciano Ligabue, John Lennon, Eric Clapton, per arrivare al re-make, in versione rock, di brani storici degli anni ’60 e ‘70. Ad oggi, la band ha all'attivo la pubblicazione, a scopo benefico, di cinque CD di cover quali “Rock song is a love song” I, II, il live 2011, la Gold Edition 2013 e l’ultimo “Eh già ...Love song is a Vasco Song” inciso a dicembre 2015, che comprende unicamente brani del repertorio storico e recente di Vasco Rossi. «Quando il cancro irrompe nella vita di una persona, manda in pezzi i progetti, i sogni e le speranze non solo di chi si ammala, ma anche delle persone che vivono al suo fianco. Se è vero che di cancro oggi si guarisce di più, è vero anche che, quando ciò non accade, si vive per fortuna più a lungo di prima, grazie a terapie efficaci e a opportune correzioni dello stile di vita - ha affermato Alberto Ricciuti, Presidente di Attivecomeprima Onlus -. La nostra è la prima Associazione del suo genere nata in Italia che lavora, con una metodologia originale e sistematica, per ridurre la sofferenza fisica e psicologica di chi si ammala di cancro e dei suoi famigliari, per consentire alle stesse terapie oncologiche di poter dare risultati migliori. È, quindi, con profonda riconoscenza che ringraziamo Massimo Scaccabarozzi e la JC Band per aver deciso di dedicare questa serata a sostegno delle nostre attività. Un’iniziativa che contribuirà a far sì che Attivecomeprima continui a offrire gratuitamente i suoi servizi alle persone che, sempre più numerose, ci chiedono aiuto». L’impegno sociale di Janssen Italia Janssen, azienda farmaceutica del Gruppo Johnson & Johnson, promuove il dialogo tra paziente e medico attraverso attività sociali di informazione e divulgazione che si sono sviluppate e rafforzate negli anni grazie al contributo e alle idee delle persone che fanno parte dell’azienda. Una realtà nata e cresciuta sul valore delle persone non può che mettere quest’ultime in cima alla scala dei propri valori, nella convinzione che chi si impegna quotidianamente per la salute della collettività non può trascurare le dinamiche sociali che la riguardano più da vicino. Per questi motivi, Janssen è impegnata da anni nell’organizzazione e nel sostegno di campagne di sensibilizzazione al pubblico, in diverse aree di rilevante impatto sociale in cui è tradizionalmente attiva: psoriasi, HIV, patologie psichiatriche, prevenzione dell’obesità, promozione di uno stile di vita dinamico per contrastare le malattie metaboliche e eventi di sensibilizzazione per rimuovere tabù e preconcetti. Per ulteriori informazioni visitate il sito www.janssen.com/italy e seguiteci su @JanssenITA. Per saperne di più su Attivecomeprima Onlus, visitate il sito www.attive.org.