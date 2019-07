Torna il concerto del cuore di Gsd foundation

Torna il Concerto del Cuore, evento benefico della Fondazione del Gruppo San Donato (GSD Foundation) che da tre anni dedica la Giornata Mondiale del Cuore del 29 settembre allo spettacolo, per porre l’attenzione sull’importanza della ricerca a favore delle malattie cardiovascolari.

Quest’anno sul palco del Teatro degli Arcimboldi di Milano saliranno Arisa, Bianca Atzei, Federica Carta, Paola Iezzi, Enrico Nigiotti, The Kolors e Virginio, con la partecipazione di Max Pezzali (testimonial 5xmille della Fondazione.), presentati da Katia Follesa e Angelo Pisani con il direttore artistico di Billboard Italia Stefano Fisico, per dare vita ad una serata di musica e divertimento.



L’evento benefico sarà il momento conclusivo di una settimana di iniziative legate alla Campagna di sensibilizzazione e prevenzione sulle patologie cardiovascolari Ama il battito, che intende sostenere il Progetto COR del Gruppo San Donato Foundation.

Produzione evento a cura di Billboard Italia.



Media partner del concerto Radio Italia e Cairo Communication.





La Fondazione Gruppo San Donato, www.gsdfoundation.it, è un’organizzazione no-profit nata nel 1995 che ha il fine di promuovere la ricerca scientifica nel campo delle scienze biomediche, in particolare la ricerca sulle malattie cardiovascolari. La sua mission è garantire la salute di tutti e offrire soluzioni terapeutiche sempre più efficaci per il benessere delle persone. Per questo la Fondazione è impegnata su più fronti: la realizzazione di specifici progetti scientifici d’avanguardia, l’applicazione clinica di metodiche diagnostiche e terapeutiche innovative, attività di sensibilizzazione e prevenzione.