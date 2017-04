Torna la notte dei campioni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

L'inizio è previsto per le 17,30 con la boxe, gli atleti del Fight Club Seregno - Unione Sportiva Lombarda ASD cercheranno di conquistare il "XV TROFEO CITTA' DI SEREGNO BOXE - Memorial Mario Leva"; sul ring dal team Leva: Francesca Corso, Paolo Coniglio, Daniele Cervini e Gabriella Zanardo. Inoltre due grandi incontri di boxe di altissimo livello vedranno protagonisti Rocco Berardinelli e Alessio Lorusso quest'ultimo in un match che promette scintille, ad affrontarlo Alessandro Gangi giovane talento della rinomata Master Boxe di Cassago Magnago. Nella seconda parte di serata, l'attenzione sarà tutta per il K1 e la Muay Thai Full Rules, comprenderà incontri valevoli per due importantissime cinture, rispettivamente per il Titolo Italiano Fight1 - 73kg con il lombardo campione in carica del team Petrosyan Mattia Solarino contro il ligure Giovanni Spanu già campione in carica lo scorso anno e per il Titolo Europeo ISKA -78kg dove il forte Luca Novello, sfiderà il campione in carica Rahmani Madani belga appartenente al Mike's Gym glorioso team olandese. Non mancheranno le emozioni, infatti l'organizzazione ha ingaggiato i migliori atleti del panorama pugilistico per rendere lo spettacolo davvero unico mettendo in programma match molto combattuti, tra i più attesi quello che vedrà Julian Imeri entrato da poco tra le fila del The King Fight Club, tornare sui ring che contano per affrontare il talentuoso Doru Manolea del team lottatori Milano, entrambi per la prima volta sul palcoscenico seregnese. Moltissimi i nomi di altri campioni che si daranno battaglia, per citarne alcuni mach: Salvatore Castro contro Alessio Martino brianzolo doc da poco vincitore del titolo italiano, Roberto Sacco che affrontera Reda El Mazhor e ancora Rustam Vyntu e Roberta Sarcinella. Finale di serata all'insegna della MMA con un due grandi sfide, la prima vedrà il rientro del milanese peso piuma Cristian Balsamo e la seconda il brianzolo peso welter Walter Pugliesi. Gli incontri si alterneranno con lo spettacolo delle bellissime "Peperine" del Pepenero di Milano; molto atteso sarà anche il grande show che contornerà l'evento. A coronare il già ricco programma, l'ormai storico cerimoniere Fabrizio Ferrari. L'evento verrà trasmesso in differita sulle reti Raisport. Radio ufficiale RADIO NUMBER ONE Appuntamento presso il Palasport Enrico Somaschini, via alla Porada Seregno Info biglietti: www.lanottedeicampioni.com www.ticketgold.it Ingresso: €19 tribuna, €29 bordo ring INFO LINE: 3930896999 - 3382305555