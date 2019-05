Torna la Stagione dei Ramada Happy Hour!

Save the date!

A partire dal 29 Maggio tornano i Ramada Happy Hour, i frizzantissimi appuntamenti del mercoledì sera di Milano nella splendida cornice del Ramada Garden, nel cuore del nuovissimo quartiere NoLo alle porte di Loreto.

Con l’arrivo dell’estate cosa c’è di meglio di un aperitivo all’aperto in un bellissimo parco?



Serate a base di cocktail di ogni genere dei nostri barman mixologist e buffet preparato direttamente dal nostro Chef; non potranno mancare i live showcooking e musica rigorosamente dal vivo per farci ballare e cantare tutta la sera!

Gli Happy Hour sono adatti a tutti: ai giovani, alle famiglie e anche ai bambini!

Mercoledì 29 Maggio - Disco Stu - Revival anni '70-'80

Mercoledì 05 Giugno - Ever Funk - Dance

Mercoledì 12 Giugno - Back to the roots - Soul, Blues, Funky

Mercoledì 19 Giugno - Helena Hellwig - Funky, Pop

Mercoledì 26 Giugno - Federica Zeta - Dance, Funky, Pop

Mercoledì 03 Luglio - Soli in Trio - Pop

Mercoledì 10 Luglio - 4UB - Coverband U2

Mercoledì 17 Luglio - Nuovo Corso Cafè - Rock, Pop

Mercoledì 24 Luglio - 220 Volts - Rock italiano

Mercoledì 04 Settembre - The Shouts - Coverband Beatles

Mercoledì 11 Settembre - Queen Legend - Coverband Queen

Ti aspettiamo tutti i mercoledì a partire dalle 19.30 nello splendido parco del Ramada Plaza Milano!

Info e prenotazioni: +39 370.1504659 | +39 02.2885470 |fb@lhmfood.it

Facebook : www.facebook.com/ramadaplazamilano

Instagram: @ramadaplazamilano