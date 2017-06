Tornano i rock files live di Lifegate Radio con Omar Pedrini

Mercoledì 5 luglio tornano i Rock Files Live di LifeGate con una puntata dedicata a due grandi cantautori lombardi e alla loro musica: ad alternarsi sul palco dello Spirit de Milan, insieme a Ezio Guaitamacchi, ci saranno Omar Pedrini e Carlo Fava.



Ad aprire la serata sarà Carlo Fava, cantautore e musicista tra i più versatili del panorama della musica italiana. Fava torna, dopo un lungo silenzio, per presentare al pubblico il suo nuovo album: “Il maestro non c’è”, una raccolta di brani molto vari e dai valori forti in cui Carlo ripercorre le influenze che hanno segnato la sua carriera musicale. Sono tante le collaborazioni a impreziosire il quinto album di Fava, dalla musica prestigiosa di Rita Marcoltulli e Luciano Biondini, al supporto autoriale di Gianluca Martinelli fino alle comparsate di Ricky Gianco e di un certo Paolo Liguori.



Subito dopo, la temperatura dello Spirit De Milan si alzerà di molti gradi per accogliere il rock d’autore di Omar Pedrini. Lo storico leader dei Timoria ha da tempo intrapreso una proficua carriera da solista alternata agli altri impegni della rockstar come autore, conduttore radiofonico e televisivo e professore universitario. Il 5 luglio Omar presenterà al pubblico dello Spirit De Milan il suo ultimo lavoro “Come Se Non Ci Fosse Un Domani”, disco dal forte sapore rock e dal piglio internazionale.



A far da cornice agli artisti di RockFilesLive! sarà lo Spirit De Milan, el sit to be, con la sua atmosfera sincera della vecchia Milano, tra musica, canzoni e dialetto: quella jazz degli anni del proibizionismo americano o l’atmosfera del Derby dove nasceva il cabaret a Milano. Un locale capace di offrire ogni sera un’esperienza unica e diversa



Il programma, registrato live dallo Spirit de Milan, verrà riproposto agli ascoltatori di LifeGate Radio in FM (Milano e Lombardia 105.1) e online, o tramite l'apposita app mobile per Android e IOS, lunedì 10 luglio alle ore 23:00.



Per partecipare alla serata - ingresso libero sino a esaurimento posti - compilare l’apposito form in esclusiva sul sito www.lifegate.it.