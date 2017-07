"Torneo di biliardino": il 24 luglio all'Ostello Bello

Lunedì 24 luglio all'Ostello Bello si terrà il secondo appuntamento del Torneo di biliardino.

In palio: al primo posto brunch per due persone da utilizzare un sabato a scelta, al secondo posto una brocca da un litro e mezzo di birra e al terzo due birre medie artigianali. Iscrizioni in loco o all'indirizzo eventi@ostellobello.com (sia in coppia che singolarmente).