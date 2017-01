Torneo Burraco 22 gennaio

Il gruppo Emergency volontari zona 9 vi invita alla seconda edizione del Torneo di Burraco, condotto alla presenza di un arbitro della Federazione Italiana Burraco. Il torneo si terrà domenica 22 gennaio, alle 15:30, presso La Casa di Alex - Alex Etxea (via Moncalieri 5). Ricchi premi in palio e per tutti una robusta merenda! I fondi raccolti saranno interamente devoluti al Centro Pediatrico Goderich in Sierra Leone Ingresso all'evento: 10 euro (comprensivo di tea e merenda). INFO E PRENOTAZIONI Entro il 20 gennaio. Cell 331.7031166 - angi58@outloook.it