A Cassina de' Pecchi, presso lo Stadio Comunale Mazzini, dal 4 Maggio al 3 Giugno 2017 si svolgerà la 6° Edizione del Torneo di calcio giovanile "Ugo Monti" organizzato dall' A.S.D. CASSINA CALCIO. Quest'anno il torneo è il più ambizioso mai realizzato e vede la partecipazione di 230 calciatori del CASSINA CALCIO di età compresa tra 5 e i 20 anni. Per la prima volta si è voluto dare spazio a tutte le categorie giovanili. Rispetto all'anno scorso si aggiungono i più piccolini, con la categoria Piccoli Amici 2011 e i più grandi con la categoria Juniores composta in gran parte da ragazzi residenti a Cassina o comunque cresciuti nella nostra scuola calcio. Come consuetudine il torneo vedrà la partecipazione delle squadre giovanili di molte società professionistiche e serie D tra cui Atalanta, Novara, Albinoleffe e la neopromossa in lega pro Monza. Saremo lieti di ospitare anche gli Juniores Nazionali dell'Olginatese. A completare il programma del torneo vi saranno molte altre società importanti del panorama calcistico dilettantistico lombardo. La manifestazione conterà sul coinvolgimento di 34 società e lo svolgimento di ben 164 partite, con una cornice di pubblico che nella passata edizione ha superato le oltre 8.000 presenze. Il programma è volutamente ricco per dare la possibilità a tanti giovani calciatori di giocare, divertirsi e confrontarsi tra loro in un clima di festa e aggregazione, con la possibilità di vedere e sfidare i piccoli "professionisti". Le giornate dedicate alle sfide ai "professionisti" quest'anno saranno due : sabato 13 maggio con la categoria Pulcini 2006 e sabato 27 Maggio con la Categoria Pulcini 2007. Per tutti i genitori e gli amanti del calcio giovanile, un'occasione da non perdere per divertirsi e stare insieme vedendo all'opera qualche giovane campione del futuro, senza trascurare la possibilità di assaporare patatine e salamelle, nella struttura di ristoro presente presso lo stadio. Sul sito del CASSINA CALCIO sarà possibile trovare il programma completo della manifestazione, con l'elenco delle società partecipanti, le date e gli orari delle singole gare, con l'aggiornamento continuo di risultati e classifiche. Verrà riproposto l'aggiornamento in tempo reale dei risultati, apprezzatissimo l'anno scorso.