"Toro rosso virtual reality": dall'1 al 3 settembre alla guida come un pilota di F1

In occasione del Gran Premio di F1 da venerdì 1 a domenica 3 settembre Toro Rosso Virtual Reality arriva a La Gare Milano (venerdì 1 settembre), a Saint Georges Premier Garden (sabato 2 settembre) e all'Hollywood (domenica 3 settembre) offrendo un'esperienza di realtà virtuale per guidare una monoposto come un pilota di F1.

I partecipanti potranno salire a bordo della vettura STR12 sperimentando un'esperienza virtuale che si serve di tecnologie avanzate per rilevare a livello millimetrico la carrozeria, simulare fedelmente un pit stop e rappresentare scenari suggestivi come i paesaggi innevati Kitzbuhel, il deserto della Giordania e l’eliporto sulla cima della “vela” di Dubai.