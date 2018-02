Il toro rovesciato di 3 metri in via Torino: l'opera di Balzano

E' stata installata negli scorsi giorni "Resilienza", la statua di 3 metri e 20 rappresentante un toro a testa in giù, firmata Christian Balzano.

L'opera sarà visibile al pubblico in via Torino fino al 3 maggio 2018. La scultura, presentata da Banca Generali col patrocinio del Comune di Milano, vede raffigurato un toro rovesciato che duplica se stesso e riflette la propria immagine su una mappa specchiante di Milano composta dalla sovrapposizione dei continenti. Resilienza riassume le tematiche che l'artista contemporaneo Christian Balzano ha indagato nel corso degli ultimi dieci anni e fa parte della personale di Balzano, che la sede Banca Generali Private, in Piazza Sant’Alessandro 4, ospita fino al 27 aprile 2018.

La mostra, intitolata anch'essa "Resilienza", include 30 dipinti e alcune sculture recenti, ripercorrendo la carriera artistica di Balzano e le sue riflessioni sulla dimensione più profonda dell'essere umano e sulla capacità di reagire nei momenti di difficoltà.

Il toro esposto in via Torino evoca una dimensione di forza, slancio, potenza, dinamismo e speranza, concetti che vengono strettamente legati anche alla città di Milano.