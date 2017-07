"Tortelli & tortelli": dal 12 al 16 agosto

Dal 12 al 16 agosto in piazza Aldo Moro, a Crema, si celebra Tortelli & tortelli, la manifestazione annuale a cura dell'Associazione Tavole Cremasche.

L'evento, in continuità con la storica Tortellata Cremasca, omaggia la tradizione culinaria locale presentandone i piatti, da gustare in cinque giorni di convivialità. Nel menù, oltre ai tortelli, piatti come: Foiolo, Salva e Tighe, Spongarda e Torta Bertolina.