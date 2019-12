Tosca - in diretta a labolla teatro

LaBolla Teatro è pronta per il grande appuntamento: la proiezione in diretta di TOSCA, Prima del Teatro alla Scala di Milano, sabato 7 dicembre, ad ingresso gratuito.

Per la prima volta Bollate si inserisce nella programmazione di “Prima Diffusa”, con un grande sforzo organizzativo e tecnico svolto dall’Amministrazione comunale e dall’Accademia Vivaldi – Istituto Musicale Città di Bollate.

Una scelta culturale importante che si pone come obiettivo di avvicinare un ampio pubblico all’energia dell’opera e della musica e che arricchisce l’avvio di stagione del progetto “Dal nulla alla bolla”, realizzato da Comune di Bollate, Accademia Vivaldi, nudoecrudo teatro e Associazione L'Orablù, con il contributo di Fondazione Comunitaria Nord Milano onlus.



Con la nuova produzione di Tosca nell’edizione critica di Roger Parker per Ricordi, il Direttore Musicale Riccardo Chailly continua il percorso di presentazione delle opere di Giacomo Puccini alla luce delle ricerche musicologiche più recenti.

Questa Tosca inaugurale sarà innanzitutto una festa della musica, grazie anche alle voci superbe di Anna Netrebko, Francesco Meli e Luca Salsi, e del teatro, con il ritorno di Davide Livermore, già applauditissimo per “Attila” il 7 dicembre 2018, che si avvarrà delle scene di Giò Forma.



Il Teatro aprirà alle ore 17.00, la proiezione avrà inizio alle ore 18.00

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.

Per informazioni: info@labollateatro.it - tel. 800.474747 - 02.35005575