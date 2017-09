Touch – Arte contemporanea tra realtà ed illusione

Tra le diverse tematiche predominanti nella storia dell’arte la realtà e la sua rappresentazione più o meno fedele hanno avuto un’importanza notevole, contraddistinguendo diverse epoche e movimenti. E’ cosi che tendenze come quella attestatasi negli anni ’70, volta a riprodurre in maniera minuziosa e con una perfezione quasi maniacale la realtà, hanno condotto ad un genere quale l’Iperrealismo, per esempio, ancora oggi largamente diffuso. L’artista d’altro canto ha sempre imitato la natura, magari reinterpretandola, impadronendosi del contesto, modificandolo in base alla propria sensibilità, restituendo la realtà a tal punto da ingannare la mente dell’osservatore o costruendo mondi paralleli, fiabeschi, surreali. In entrambi i casi l’arte ha avuto e continua ad avere la possibilità di manifestarsi in tutto il suo potere, attraendo lo spettatore e attivando un gioco di emozioni; un silenzioso dialogo tra l’opera e chi la osserva, ove quest’ultimo si sente talmente disorientato da volere toccare con mano le realtà che gli vengono presentate.

Una mostra a cura di Francesca Callipari, che unisce vari artisti contemporanei, tra emergenti ed esordienti, evidenziando i diversi modi di rappresentare la realtà e di interpretarla. Dodici artisti provenienti da diverse città italiane che qui si confrontano, dando vita ad un’interessante esposizione, estremamente variegata.

La 809 Art Gallery, situata in zona centrale a Milano in via Bergamo, forte di un’eredità che sconfina dall’800 alle ultime avanguardie del ‘900 si avvicina all’espressione contemporanea, studiandola e comprendendola con la stessa passione rivolta all’Arte del passato. Il progetto di questa galleria prevede di fissare un punto di equilibrio tra espressione artistica del passato, consolidata dal passato ed espressione artistica presente.