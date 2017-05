Arriva a milano il tour "Centodieci è arte" con Vittorio Sgarbi

Il nuovo ciclo di incontri sul territorio per diffondere la cultura dell'arte L'Arte, simbolo di connessione e cultura tra gli esseri umani di ogni tempo, di ponte tra passato, presente e futuro. Questo il motto di "Centodieci è Arte" di Mediolanum Corporate University (MCU), il nuovo ciclo di incontri sul territorio nati per diffondere la cultura dell'arte in tutte le sue espressioni. Il prossimo appuntamento si terrà a Milano lunedì 5 giugno alle ore 21.00 presso il Teatro Carcano. Con questo spirito MCU è lieta di incontrare Vittorio Sgarbi, che narrerà la storia e la geografia dell'arte italiana, in una lectio che ripercorrerà la maestria dei grandi pittori giunti a Roma sulla scia del Caravaggio, tra i quali Mattia Preti, Ribera, Bastianello, Rubens, Valentin de Boulogne. Sgarbi, con la sua prosa letteraria, condurrà gli ospiti in un viaggio nei tesori inesauribili d'Italia, in un percorso nel tempo e nelle specificità di ogni città, comune, regione italiana, come narrato nel suo ultimo volume di successo, acquistabile al termine dell'evento. L'incontro è gratuito previa prenotazione su www.centodieci.it