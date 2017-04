Il tour che svela i meccanismi che stanno dietro al gioco d'azzardo - 22 e 23 aprile

DUE GIORNI DI SPETTACOLO E INCONTRI SOLIDALI A MILANO Milano, 22/23 aprile 2017 - Prosegue il tour anti usura e gioco d'azzardo della campagna SOLO SE PUOI http://solosepuoi.ottopermilleavventisti.it/ e arriva a Milano. Questa tappa si inserisce all'interno dell'Assemblea Spirituale della Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno, un evento nazionale rivolto ai fedeli avventisti, un'occasione per vivere insieme un weekend di condivisione fraterna della propria spiritualità. Lo spettacolo e la conferenza che seguiranno sono invece rivolti a tutti coloro che desiderano confrontarsi e tutelarsi di fronte a due delle emergenze sociali più gravi del nostro Paese, e drammaticamente collegate tra di loro. Quelle dell'usura e del gioco d'azzardo. Sabato 22 aprile dalle 13:00 alle 15:00 nel piazzale dell'Hotel Da Vinci, in via Senigallia 6, verranno realizzate 2 repliche dello spettacolo di strada sul tema del tour che sta toccando le maggiori piazze italiane. Domenica 23 aprile alle ore 21.00 presso la sala congressi dell'Hotel Da Vinci, Via Senigallia 6, si terrà una conferenza a cura della società Taxi1729 dal titolo Fate il nostro gioco. Talk sulla matematica del gioco d'azzardo. I fondatori di Taxi1729, nonché autori del libro Fate il nostro gioco. Gratta e vinci, azzardo e matematica, Paolo Canova e Diego Rizzuto, sveleranno i meccanismi che stanno alla base del gioco d'azzardo, utilizzando la matematica come strumento di conoscenza e antidoto logico per non cadere nella trappola e scoperchiare la scatola del gioco. Infatti «i numeri parlano chiaro: il gioco d'azzardo esiste per arricchire chi lo organizza, non chi lo pratica. Che sia alta o bassa, la volatilità di un gioco è un parametro calcolabile in partenza. È possibile cioè stabilire i confini entro i quali la "danza del giocatore" avverrà lungo tutto l'arco del gioco, per un numero potenzialmente infino di puntate. Dietro ogni tagliando da grattare ci sono interi gruppi di matematici ed esperti di comunicazione che usano la scarsa familiarità con i numeri dei giocatori per soffiare sul fuoco dell'irrazionalità. I loro marchingegni seduttivi portano a credere che provare a giocare sia sensato, perché davvero si può vincere facile. E una volta che si comincia sono bravi a farli continuare». Il tour della campagna SOLO SE PUOI viene promosso da Fondazione Adventum (www.fondazioneadventum.org) in collaborazione con l'Ambulatorio Antiusura (www.ambulatorioantiusura.it) e dal 19 marzo sta portando, fino a giugno, la campagna di sensibilizzazione a bordo di un camper, in oltre 20 città italiane. Il tour con le notizie, le immagini e i video si potrà seguire sia sul sito della campagna che sulla pagina Facebook otto per mille avventisti.