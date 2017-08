Speciale San Lorenzo: il 10 agosto tour guidato sui tetti della Highline Galleria

Giovedì 10 agosto, San Lorenzo, Neiade propone un tour guidato sulla Highline Galleria, per ammirare la città dall'alto avendo un punto di vista privilegiato anche per avvistare qualche stella cadente.

Mentre si percorrono i camminamenti di Galleria Vittorio Emanuele II, le guide raccontano miti e leggende su questo luogo, ma anche su astri e costellazioni.

Ritrovo in via Silvio Pellico, 2, davanti all’ingresso della salita dei camminamenti. Per prenotazioni: www.neiade.com.