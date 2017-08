Tour serale delle merlate: il 5 settembre al Castello Sforzesco

Martedì 5 settembre al Castello Sforzesco viene proposto il tour serale delle merlate, a cura di Ad Artemi MI.

I partecipanti scoprono la funzione delle merlate della fortificazione milanese, un tempo attraversate dai soldati in ronda per avvistare eventuali nemici in avvicinamento. Il percorso interessa anche la Stanza delle Guardie, con una collezione di riproduzioni delle armi date in dotazione ai soldati, e il Rivellino di Santo Spirito, avamposto di difesa del Castello.