"Tra Favole e leggende": il 17 giugno passeggiata all'interno dell'Oasi WWF di Vanzago

L'escursione A passeggio nel bosco invita adulti e bambini a scoprire l'Oasi WWF di Vanzago (MI) durante una facile passeggiata di circa due ore.

I partecipanti, accompagnati da Erina Monfardini e Mario Rosano, potranno immergersi nella natura e scoprire favole e leggende legate al mondo dei folletti e degli spiriti del bosco. Per partecipare non è necessaria la prenotazione, ma è consigliato presentarsi 15-20 minuti prima dell'orario di partenza (10:30 e 15). Gli organizzatori ricordano che in tutta l’area della riserva naturale non è possibile, in base alla normativa regionale, introdurre cani (anche al guinzaglio) o altri animali d’affezione.