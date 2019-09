Dal 11 al 28 Ottobre 2019, presso la sede del Gruppo Culturale Bagutta in Corso Garibaldi 17 a Milano, si terrà la mostra personale di Massimo Quadrelli dal titolo "Tracce/segni in superficie".



L’artista affronta “la presenza del segno”, la fa crescere e formarsi come realtà in se stessa. Non gli importa riconoscerle, men che meno imprimerle, un destino, un lògos comune:il senso del processo è di eccitarla a darsi, a farsi generazione, nel flusso mobile e mai padroneggiabile che le è proprio.



In questa ricerca sull’errore e il marginale Massimo Quadrelli procede dunque per sottrazione. La sua operazione consiste nel portare in evidenza il lato “negativo” della realtà,riducendo all’essenziale ciò che appare e portando alla luce la vera struttura delle cose.

Dal significato al puro segno.

