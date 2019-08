'Training Humans': la nuova mostra sull'Ia alla Fondazione Prada

Si chiama 'Training Humans' ed è la nuova mostra ospitata all'Osservatorio Fondazione Prada dal 12 settembre al 24 febbraio 2020. L'esposizione, concepita dalla professoressa e studiosa nell’ambito dell’intelligenza artificiale, Kate Crawford e dall'artista e ricercatore, Trevor Paglen include un repertorio di fotografie utilizzate dagli scienziati per insegnare ai sistemi di intelligenza artificiale (Ia) come “vedere” e classificare il mondo.

I contenuti della mostra

"In questa mostra - scrivono gli organizzatori - Crawford e Paglen esplorano l’evoluzione delle collezioni di immagini di training dagli anni Sessanta a oggi.

La loro ricerca evidenzia come soggetti pubblici e privati impiegano le immagini personali condivise online come materia prima per la classificazione e la sorveglianza degli individui. Il pubblico ha l’opportunità di osservare dall’interno le tecnologie di intelligenza artificiale che si sono diffuse nella nostra società come il riconoscimento facciale e dell’andatura, la sorveglianza biometrica e anche la mappatura delle emozioni".

'Training Humans' ha l'obiettivo di 'aprire le scatole nere' dell'intelligenza artificiale, affrontando preconcetti, supposizioni, errori e posizioni ideologiche, e mostrando come gli attuali strumenti continuino pratiche di classificazione sociale, sorveglianza e segmentazione e come queste riecheggiano la frenologia e l'eugenetica del passato.

Come sottolinea Paglen, “il progetto mostra come queste immagini facciano parte di una lunga tradizione che consiste nel raccogliere immagini delle persone senza il loro consenso, al fine di classificarle, segmentarle e spesso ricondurle a stereotipi attraverso modalità che evocano il passato coloniale”.