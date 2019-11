Milano, arriva uno speciale tram di Natale: ecco l'iniziativa di Netflix per "Klaus"

Dal 1° al 23 dicembre arriverà, sulle strade di Milano, un tram davvero speciale, il tram dei desideri, magico come le atmosfere di Klaus, il primo film d’animazione di Netflix, disponibile in streaming sul servizio dal 15 novembre. Grandi e piccini (dai 3 ai 10 anni, accompagnati),

che saliranno a bordo, potranno vivere la magia natalizia e scoprire le origini della festa più amata dell’anno.

Il tram dei desideri di Klaus sarà il fantastico collegamento tra il capoluogo meneghino e Smeerensburg, un’isola oltre il Circolo Polare Artico, casa del misterioso giocattolaio Klaus. A bordo i passeggeri si troveranno catapultati in un vero e proprio servizio postale itinerante, che riproduce le atmosfere della Royal Postal Academy del film. Il convoglio speciale partirà e farà ritorno ogni 30 minuti da Piazza Fontana, dopo aver percorso uno speciale itinerario che attraversa alcuni tra i luoghi più suggestivi di Milano. Tutti coloro che saliranno a bordo potranno scrivere la propria letterina che sarà poi portata direttamente a Klaus. Il tutto in una magica cornice, tra l’opportunità di scattare stupende foto ricordo, cantastorie che intratterranno i giovani passeggeri celebrando i segreti che rendono magico il Natale e raccontando loro alcune storie legate alla città di Milano e ai suoi misteriosi aneddoti natalizi. Tutto questo in compagnia di un magico truccabimbi.

La trama

Jesper (Marco Mengoni) si distingue alla Regia Accademia Postale come peggior studente e viene mandato in servizio in un'isola ghiacciata oltre il circolo polare artico, dove i litigiosi abitanti si parlano molto di rado e si scrivono ancora meno. Jesper sta per gettare la spugna quando trovo un'alleata in Alva (Ambra Angiolini), un'insegnante locale, e conosce Klaus (Francesco Pannofino), un misterioso falegname che vive da solo in una casetta piena di giocattoli fatti a mano. Queste improbabili amicizie faranno tornare il buonumore a Smeerensburg, generando nuove abitudini caratterizzate da vicini generosi, tradizioni magiche e calze appese al camino con trepidazione.



KLAUS è una commedia natalizia animata diretta dal co-ideatore di "Cattivissimo me" Sergio Pablos e ha come protagonisti personaggi con le voci di Marco Mengoni (Jesper), Francesco Pannofino (Klaus), Ambra Angiolini (Alva), Carla Signoris (Miss Krum) e Neri Marcorè (Mogens).