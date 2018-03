"Tram Tram": il 3 marzo percorsi guidati su rotaia attraverso la città, con ospiti speciali

La guida itinerante Tram Tram arriva a Milano dalle 4 del mattino fino alle 24 di sabato 3 marzo, in occasione di Museocity 2018, la manifestazione che promuove aperture straordinarie, percorsi guidati e laboratori.

Per partecipare sarà sufficiente seguire la pagina Instagram dell'organizzatore UrbanFile in modo da localizzare i luoghi da cui partiranno le visite. A guidarle ospiti speciali e personaggi importanti di Milano, che racconteranno diversi aspetti della città. Tram Tram avrà inoltre una finalità benefica: grazie agli sponsor, biglietti per musei di Milano verranno donati alle associazioni Farsi Prossimo Onlus, che eroga corsi per richiedenti asilo, e Casa D'accoglienza Enzo Jannacci, che ospita persone senza fissa dimora.

Partenza e arrivo dell'evento saranno in Stazione Centrale. TramTram è un format di UrbanFile e Dodecaedro Urbano.