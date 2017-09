"Tramedautore": dal 13 al 24 settembre al Piccolo

Dal 13 al 24 settembre al Piccolo Teatro Grassi, al Chiostro Nina Vinchi e al Piccolo Teatro Studio Melato torna Tramedautore, il festival internazionale delle drammaturgie diretto da Benedetto Sicca

11 spettacoli, due performance di strada, sei concerti, un film e una giornata di studi permettono di attraversare la contemporaneità nei suoi territori verbali e non. Opere italiane, svedesi, olandesi, britanniche e belghe si concentreranno sul tema della fragilità dei valori occidentali. Situazioni e stati d'animo vengono raccontate in un costante dialogo con il publico.

Ad inaugurare la manifestazione Mi sa che fuori è primavera, performance collettiva a cura di Giorgio Barberio Corsetti e Gaia Saitta, basata sul testo di Concita De Gregorio (al termine dello spettacolo incontro con Concita De Gregorio e Gaia Saitta, nel Chiostro del Teatro Grassi).

Tra le altre iniziative, in evidenza: Stop and dance with me, performance di danza che coinvolge il pubblico (giovedì 14 alle ore 17, in Piazza Castello, Largo Greppi, Piazza Gae Aulenti e via Dante, alle 19 in Piazza del Duomo); 99 Words for Void , spettacolo di Iggy Lond Malmborg su due cavalieri armati di frasi fatte, slide e una chitarra elettrica (venerdì 15 ore 19:30 al Teatro Studio Melato); la proiezione di Stop Acting Now – Extended Edition, docu-film sul ruolo del teatro (lunedì 18 alle ore 19:30 al Piccolo Teatro Grassi); Looking for Paul, performance che segue le tracce di Paul McCarthy (martedì 19 alle ore 19:30 al Piccolo Teatro Grassi); e Men in the Cities, indagine sul concetto di male e complicità (sabato 23 ore 19:30 al Teatro Grassi).

Per tutta la durata del festival, dalle 19 alle 24, gli spazi del Piccolo saranno animati da diverse attività, tra divertimento, cultura e pensiero.