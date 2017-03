Trance dance - La danza della vita - Seminario

"Trance" deriva dal latino transire ossia passare oltre, attraverso. La Trance Dance, la Danza della trance, è dunque il modo per sperimentare tutto questo: diventare davvero quello che si è, spirito e materia al 100 per cento allo stesso momento, coscienza pura ed espansa che si esprime attraverso il corpo e i suoi ritmi. È anche il più antico rituale al mondo: danzare al suono del tamburo e degli strumenti sacri è riprodurre nel corpo, nella mente e nell'anima il moto originario del mondo. È una trasformazione completa, è la liberazione dai limiti che ci siamo autoimposti credendoci solo un ego separato, è rientrare nel flusso, andare oltre i confini imposti dai cinque sensi e ricollegarsi ad una dimensione della quale spesso avvertiamo l'esistenza ma che nello stato ordinario di veglia non riusciamo a percepire. La Trance Dance è una pratica antica di oltre 40.000 anni che oggi viene rivissuta nella forma adatta ai nostri tempi grazie al lavoro degli Energizzatori, che l'hanno ripresa e condotta nella nostra vita quotidiana per renderla una fonte di energia e vitalità. Nel rituale della Trance Dance ci si riconnette alla Madre Terra e alle forze della natura, alla propria passione, alla propria parte creativa, magica ed espressiva. Il danzatore scompare per diventare la danza stessa ed aprirsi all'intuizione, alla consapevolezza, all'integrità e alla presenza, in uno spazio sacro che riflette la propria realtà interiore. Nel seminario si compie un viaggio di preparazione alla Trance Dance con l'utilizzo di diverse e potenti pratiche: gli schemi di respirazione conscia, il suono delle percussioni, il canto, le posture di potere sciamanico, si vive l'incontro con il proprio Bambino Magico, con gli Animali-guida, con le proprie radici più profonde e con le proprie ali. Si ritrovano i frammenti d'anima perduti e li si reintegra in una nuova configurazione, ricomponendosi nella pienezza. Le percezioni si aprono alla multidimensionalità che ci pervade. Il Seminario Introduttivo di Trance Dance è una delle tappe de "La via degli Energizzatori" percorso di crescita interiore per un approccio spirituale alla vita - Percorso di Specializzazione accredito Sicool - Società Italiana counselor e operatore olistico Questo seminario è aperto tutti, sia a coloro che si avvicinano allo sciamanesimo per la prima volta, sia a coloro che sono interessati al percorso e chi solo a questa tappa, sia a chi è già un esperto, sia a coloro che vogliono diventare facilitatori. Per INFO e PRENOTAZIONI: Tel: 02.94556135 Mobile: 335.248663 info@shunyata.it