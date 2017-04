"Transformers fai da te": dal 22 al 25 aprile al Museo della Scienza

Dal 22 al 25 aprile, in occasione del ponte per la Festa della Liberazione, al Museo della Scienza si terrà Transformers fai da te, un laboratorio per bambini dai 7 anni e adulti, legato alla mostra Transformers Art.

I partecipanti potranno dare vita a un vecchio oggetto a un giocattolo portandolo al Museo e trasformandolo in una creatura capace di muoversi.