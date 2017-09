Transizioni

Tra arte e design



Mostra collettiva



27 settembre – 14 ottobre 2017

Galleria MAC – Miradoli Arte Contemporanea



Inaugurazione mercoledì 27 settembre 2017 dalle 18.00 alle 21.00



Alzaia Naviglio Grande, 54

20144 Milano



+39 349 5551797

info@miradoliarte.com

www.miradoliarte.com

www.facebook.com/MiradoliArteContemporanea/





Gli autori in mostra:



Francesca Benedetto

Matilde Cassani

Arnold Fix

Ivan Lattuada

Giulia Lavina

Daniele Miradoli

Jelena Rajovic

Emanuele Taglieri





Comunicato stampa





"Transizioni, tra arte e design" è la nuova esposizione collettiva alla Galleria MAC - Miradoli Arte Contemporanea di Milano.

Si tratta di un ibrido, una selezione di pezzi e autori che vengono da mondi diversi, ma che presentano grandi similitudini: artisti e designer.

Vengono quindi proposto ai collezionisti e ai visitatori un percorso tra quadri pittorici, fotografie, arazzi, una tenda decorativa e lavori misti che sembrano quadri, ma sanno di design.

Il risultato è un viaggio avvincente tra mondi diversi e modi diversi: modi diversi di intendere ed interpretare l'estetica e rappresentarla attraverso artefatti significativi della produzione e della ricerca personale di ognuno degli autori presenti in mostra.

E anche un risultato fresco, attuale, leggero, ma non superficiale, dato che si tratta di una selezione di otto talenti giovani e giovanissimi, tutti che vivono e operano a Milano.

Gli amanti dell'arte e del design sono quindi invitati tutti e insieme a farsi un tuffo nel lavoro e nell'immaginario di questa squadra di giovani visionari.