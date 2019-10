“Trash apocalypse”, mostra fotografica per il Vogue photo festival

In occasione della quarta edizione di Vogue Photo Festival che si terrà a Milano dal 14 al 17 novembre 2019, Istituto Italiano di Fotografia dal 14 novembre al 6 dicembre 2019 ospiterà, nella propria sede di via Enrico Caviglia 3 a Milano, la mostra fotografica individuale “Trash apocalypse” dell’ex studentessa del Corso Professionale Biennale di Fotografia Clara Parmigiani.



La nuova edizione del festival è dedicata al tema “A Glitch in the System, deconstructing stereotypes” per rispondere al quale è stato selezionato il progetto della giovane fotografa dedicato alle minacce e alle sfide che l’eccessivo inquinamento sta prospettando al pianeta.



“Trash apocalypse” è una storia di moda ispirata alla necessità di sostituire il modello attuale di sviluppo, basato sul consumismo, materialismo e individualismo, con un modello solidale e sostenibile, nel quale l’uomo eserciti responsabilmente la propria libertà.



L’inquinamento e lo sfruttamento indiscriminato del territorio e delle risorse stanno distruggendo il pianeta e ciò non è altro che la conseguenza della crisi etica dell’uomo, causata dal suo egoismo e dalla sua paura. Benché la sostenibilità sia spesso considerata nemica del consumismo, creerebbe una condizione di sviluppo in grado assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri.



Il progetto fotografico “Trash apocalypse” vuole perciò lanciare un avvertimento sull’impatto ambientale che hanno sul nostro pianeta l’eccesso di produzione e di consumo.





Inaugurazione: giovedì 14 novembre, ore 18:30

In mostra fino al 6 dicembre 2019

Ingresso libero.



Istituto Italiano di Fotografia, Via Enrico Caviglia 3, Milano



Orari: dal lunedì al venerdì, 10:00-13:00, 14:00-19:00; sabato, 10:00-13:00, 14:00-18:00



Contatti: press@iifmilano.com | 02-58105598 | 02-58107623