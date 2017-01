Paura che anche quest'anno Babbo Natale ti porti qualche regalo tremendo? JoinMi sa come aiutarti!! Il nostro prossimo evento sarà infatti un fantastico "Trash Post-Xmas Party*", chiaramente in lingua inglese! Un'ottima occasione per sbarazzarti scambiare i tuoi peggiori regali… con i peggiori regali di qualcun altro ^_^ Curioso di sapere cosa succederà? Senza svelarti troppo, per ora possiamo dirti che: > Ogni partecipante dovrà portare con sé un bruttissimo regalo ricevuto durante le feste (visibile, non impacchettato!). > La serata si svolgerà interamente in lingua inglese, con l'aiuto dei nostri docenti madrelingua. > Alla fine del "Trash Post-Xmas Party", tutti i partecipanti torneranno a casa con un nuovo, fantastico, orribile regalo! I posti sono limitati, affrettati e prenotati qui: http://milan.impacthub.net/event/trash-post-xmas-party/ * Se all'ingresso riuscirai a pronunciare correttamente il nome dell'evento riceverai anche una sincera pacca sulla spalla.