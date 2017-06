Trattamenti estetici nel Lupus

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Il Gruppo Italiano per la lotta contro il Lupus Eritematoso Sistemico (Gruppo LES Italiano ONLUS) promuove l'incontro medici-pazienti "TRATTAMENTI DERMATOLOGICI A FINI ESTETICI E LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO" L'incontro avrà ad oggetto le indicazioni e controindicazioni dei trattamenti con filler intradermici, laser e altri trattamenti a fini estetici. Quali sono sicuri e quali invece sono da evitare in chi soffre di Lupus? Il Lupus colpisce soprattutto donne in età giovane adulta. Spesso nel corso delle visite non vi è la possibilità di affrontare i temi trattati in questo incontro. Risponderà alle domande il Dr. Massimo Ghislanzoni, dermatologo, UO di Dermatologia, IRCCS Fondazione Ca' Granda, Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti, Università degli Studi di Milano. Modera la Dr.ssa Maria Gerosa, ricercatrice universitaria e reumatologa, referente dell'ambulatorio Lupus Clinic, Divisone e Cattedra di Reumatologia dell'ASST Gaetano Pini-CTO, Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità, Università degli Studi di Milano. Parteciperà inoltre la Dr.ssa Roberta Gualtierotti referente della Lupus Clinic presente presso ASST Gaetano Pini-CTO, sovvenzionata dal Gruppo LES Italiano. Consapevoli del fatto che per una malattia cronica dagli effetti potenzialmente invalidanti come il Lupus Eritematoso Sistemico, l'informazione chiara e tempestiva sia importantissima, noi cerchiamo continuamente nuovi mezzi, nuovi modi per far conoscere la malattia, far sapere come insorge, chi colpisce e come si cura. Per info contattare la Coordinatrice per la Regione Lombardia, sig.ra Lucia Di Bernardo - tel. 339/8496737, e-mail lucia.dibernardo@lupus-italy.org.