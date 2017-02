"Tre alberghi": dal 9 al 19 febbraio all'Atir Ringhiera

Tre Alberghi, lo spettacolo di Jon Robin Baitz diretto da Serena Sinigaglia, sarà all'Atir Ringhiera dal 9 al 19 febbraio.

Ken e Barbara, marito e moglie, un tempo sognavano di cambiare il mondo e militavano nei Peace corps. Poi Ken decide di fare qualcosa per il Terzo Mondo che ha conosciuto, lavorando per una multinazionale che produce articoli destinati alle popolazioni che vi abitano. Ma in un'azienda così quello che conta è il business e Ken si trasforma ben presto in un tagliatore di teste che viaggia licenziando chi non serve più o chi si è reso conto che la baby formula di un latte in polvere per le madri africane non fa affatto bene. Barbara non riconosce più il suo consorte, tanto che il bisogno di denuncia si fa impellente.