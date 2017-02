Tre Bicchieri Gambero Rosso: degustazione dei migliori vini a Milano, 23 febbraio 2017

30 anni di Vini d'Italia. Trent'anni che attraversano la storia vitinivicola moderna della Penisola. E una guida di riferimento che somma un anno dopo l'altro l'impegno di tanti collaboratori che scandagliano la scena vinicola nazionale, regione per regione, alla ricerca dei produzioni più convincenti, delle etichette meritevoli di conquistare i riflettori, dei produttori che sanno fare bene, e con passione, il proprio lavoro. Tutto questo è la guida Vini d'Italia del Gambero Rosso, che con l'edizione 2017, presentata lo scorso autunno a Roma, taglia un traguardo importante. E si ripromette di guardare al futuro con la stessa competenza. L'ultima edizione ha premiato 429 grandi vini, meritevoli di conquistare i Tre Bicchieri, il riconoscimento più ambito per le cantine italiane. Sul podio, in ordine decrescente, Toscana, Piemonte e Veneto. E poi i premi speciali, per il Rosso dell'anno, il Bianco dell'anno, il miglior rapporto qualità-prezzo, il viticoltore dell'anno, la cantina emergente e la viticoltura sostenibile. Così, mentre proseguono gli eventi esteri del Road Show che nel segno del Gambero Rosso promuove le migliori etichette italiane e i produttori al seguito di fronte a platee e buyer internazionali (la guida è tradotta in quattro lingue, inglese, cinese, tedesco e giapponese, per un totale di oltre 300mila copie diffuse nel mondo), riprendono anche gli appuntamenti con le degustazioni Tre Bicchieri nelle principali città d'Italia.

Qui per acquistare il biglietto

La degustazione Tre Bicchieri a Milano

Dopo Roma, Napoli e Torino, l'anno di Vini d'Italia 2017 riparte da Milano, dove giovedì 23 febbraio andrà in scena la grande degustazione dei vini premiati con i Tre Bicchieri. A ospitare l'evento, gli spazi dell'Università IULM, che con il Gambero Rosso e il suo progetto formativo ha già in essere un sodalizio importante, quello che garantisce agli aspiranti comunicatori del food&wine di partecipare al Master Wine & Food Communication frutto della collaborazione tra le due realtà. Dalle 18 alle 22 il pubblico partecipante potrà scoprire i vini in assaggio, incontrare i produttori e acquistare la guida. Il prezzo d'ingresso è di 30 euro a persona e il biglietto è acquistabile online sullo store del Gambero Rosso. Ma i biglietti si potranno acquistare anche il giorno della manifestazione presso la sede dell'evento, fino a esaurimento posti.