Tre date al teatro Delfino di Milano con il my rocky horror

A seguito del debutto al Teatro della Luna il 20 Maggio 2016 e un evento speciale all'Alcatraz di Milano il 29 Ottobre, la Compagnia Teatrale A-Team, fondata nel 2015 da Alice Pierro, torna in scena il 31 Marzo, 1 e 2 Aprile con lo spettacolo "My Rocky Horror", personale tributo al musical cult degli anni '70. Ricreando le atmosfere dello spettacolo più trasgressivo di sempre, il cast del "My Rocky Horror" vi accompagnerà nella notte in cui i due normalissimi ragazzi, Brad Majors e Janet Weiss, incontrano l'eccentrico scienziato Frank 'n' Furter e il suo gruppo di servitori, il maggiordomo Riff Raff, la sexy cameriera Magenta e l'esuberante Columbia. "L'esperienza al teatro della luna è stata incredibile: siamo riusciti a emozionare il pubblico, emozionandoci noi stessi. Calcare un palco così importante è stata una grande opportunità e un fantastico trampolino di lancio." - dichiara la registra Alice Pierro - "Eccoci quindi arrivati a tre date consecutive al teatro Delfino, che, sono fiduciosa, andranno ancora meglio! Dopo la prima il cast, artistico e tecnico, si è arricchito di nuovi elementi, ingrandendo così la grande famiglia che già era A-team e rendendo lo spettacolo ancora più accattivante." Il My Rocky Horror sarà al Teatro Delfino il 31 marzo con uno show che ricorderete per molto, molto tempo.