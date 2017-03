Dal 24 al 26 marzo "La Tre Giorni Manzoniana" arriva nei musei di Milano

La Tre Giorni Manzoniana, in occasione della mostra allestita presso lo Spazio Fumetto Alla scoperta dei Promessi Sposi, dal 24 al 26 marzo porterà visite guidate, laboratori, itinerari e conferenze in diverse realtà museali, articolandosi con il seguente programma:

Venerdì 24 marzo, ore 14:30 | Galleria d’Arte Moderna, via Palestro 16 – Milano

Conferenza/dialogo sul rapporto tra i Promessi Sposi e l’illustrazione, a cura di Galleria d’Arte Moderna e WOW Spazio Fumetto. Dialogo tra uno storico dell’arte e un fumettista che ricostruiranno il rapporto tra Manzoni e gli illustratori dei Promessi Sposi a partire da Francesco Gonin e Bartolomeo Pinelli, fino ai giovani autori presenti nella mostra allestita a WOW Spazio Fumetto. Per giovani e adulti.

Ingresso gratuito con il biglietto del museo, fino a esaurimento posti. Per info e prenotazioni: c.gam@comune.milano.it

Venerdì 24 marzo, ore 15:45 | Galleria d’Arte Moderna, via Palestro 16 – Milano

Percorso su Manzoni e il romanticismo nella collezione della GAM, a cura di Opera d’Arte. Si partirà dalle immagini manzoniane del museo, come il celeberrimo ritratto di Hayez e il modello del monumento a Manzoni di piazza San Fedele, per arrivare a descrivere la cultura milanese tra illuminismo e romanticismo nella prima metà dell’Ottocento. Per giovani e adulti. Costo:8 euro + biglietto di ingresso al museo. Per info e prenotazioni: c.galleriadartemoderna@operadartemilano.it / 02.45487400.

Sabato 25 marzo, ore 11-13 | WOW Spazio Fumetto, viale Campania, 12 – Milano

Laboratorio di illustrazione ad acquerello a cura di WOW Spazio Fumetto. Un autore di alcune delle illustrazioni esposte in mostra insegnerà ai partecipanti come creare un'illustrazione ad acquerello ispirandosi proprio ai protagonisti dei Promessi Sposi. Dopo aver letto alcuni passi tratti dal romanzo, unendo l’acqua ai pigmenti colorati, prenderanno vita Renzo e Lucia, la monaca di Monza e Don Rodrigo. Per giovani e adulti.Costo: 20 euro. Info e prenotazioni: edu@museowow.it / 02.49524744.

Sabato 25 marzo, ore 15:45 | Casa Manzoni in via Morone, 1 – Milano

La Milano di Alessandro Manzoni: luoghi e personaggi, a cura di Aster e Casa Museo Manzoni. Sulle tracce di Renzo alla ricerca dei luoghi protagonisti di episodi salienti de I Promessi Sposi: dall’assalto ai forni nella Corsia dei Servi e in piazza Mercanti, al Duomo, fino all’arresto e alla fuga di Renzo. Un percorso letterario e storico che parte dalla Casa del Manzoni e permette di rendere più tangibile il romanzo, confrontando la realtà attuale con le descrizioni manzoniane e la ricostruzione narrata della Milano seicentesca. Per giovani e adulti. Costo: 13 euro (compreso il biglietto di ingresso a Casa Manzoni). Info e prenotazioni: info@spazioaster.it / 02.20404175

Domenica 26 marzo, ore 14 | WOW Spazio Fumetto, viale Campania, 12 – Milano

Visita guidata Alla Scoperta dei Promessi Sposi, a cura di WOW Spazio Fumetto. Dal fumetto al cinema, passando attraverso la televisione e altri media, riscopriamo i luoghi della Milano raccontata dal Manzoni, ma anche chi si cela dietro ai personaggi protagonisti della vicenda: chi è l’Innominato? E la Monaca di Monza? A chi si è ispirato l’autore per delineare la figura di Don Rodrigo? Tra le tante opere esposte, confrontiamo le visioni e le modalità di rappresentazione degli artisti, mentre le mappe riportano alla luce la Milano di un tempo. Per famiglie, giovani e adulti. Costo: 8 euro (compreso il biglietto di ingresso alla mostra). Info e prenotazioni: edu@museowow.it / 02.49524744

Domenica 26 marzo, ore 15:30 | Pinacoteca di Brera, via Brera 28 – Milano

Alessandro Manzoni a fumetti: visita con laboratorio alla Pinacoteca di Brera, a cura di Aster e WOW Spazio Fumetto. Il ritratto di Alessandro Manzoni di Francesco Hayez e le suggestioni della pittura dell’Ottocento ci offrono lo spunto per scoprire come trasformare quel volto e quelle atmosfere in un’opera a fumetti. Dopo una breve visita in Pinacoteca, bambini e ragazzi, guidati da un disegnatore di WOW Spazio Fumetto, proveranno a tramutare Alessandro Manzoni nel protagonista di un racconto a vignette, utilizzando le forme e il linguaggio del fumetto. Gli adulti potranno invece proseguire la visita alla Pinacoteca di Brera accompagnati da una storica dell’arte di Aster. Per famiglie con bambini e ragazzi dagli 8 ai 13 anni. Costo: 8 euro bambini, 18 euro adulti (comprende l’ingresso alla Pinacoteca di Brera). Info e prenotazioni: : info@spazioaster.it / 02.20404175.