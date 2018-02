Tre quarti

Spettacolo di teatro circo e musica, vincitore del Premio Scintille 2017



di e con Luca Salata,Tommaso Brunelli, Davide Salata



Regia Giacomo Costantini



Disegno Luci Matteo Rubagotti



Costumi A Dismisura



Tecniche utilizzate Clownerie, Equilibrismo, Giocoleria, Musica, Acrobatica, Teatro d'oggetti







Tre artisti, forse tre ex-militari, per cercare di sopravvivere al dopoguerra, spendono le loro abilità di musicisti, acrobati e attori sulle assi scricchiolanti di un vecchio palcoscenico viaggiante, accompagnando l'affascinante vedette Veronique. In un rocambolesco rincorrersi di gerarchie e colpi di scena l'Ensemble tenterà di mettere in scena, ancora una volta, il proprio spettacolo.





Pochissime parole, tanta musica e ilarità, Mesdames et Messieurs lasciatevi stupire e sbirciate dietro al sipario dove umanità e spettacolo si uniscono!