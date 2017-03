Tredesin de Marz: domenica 12 marzo nella zona di Porta Romana

Fervono i preparativi, a Porta Romana, per l'edizione 2017 del Tredesin de Marz, la più colorata festa del quartiere, che segna l'inizio della primavera. Sarà una giornata speciale per quello spicchio di Milano racchiuso tra via Crema, via Piacenza e via Giulio Romano che ospiterà le tante bancarelle dedicate soprattutto ai fiori e alle piante.

Ma il Tredesin non è solo fiori, ma è anche cultura, ed è per questo che ogni anno viene sviluppato un programma socio-culturale- educativo, che quest'anno avrà come tema l'intercultura. Così grazie alla partecipazione di scuole e associazioni ci saranno momenti di animazione, di giochi, oltre a mostre ed esposizioni.

Chi vuole può anche portare un libro per il bookcrossing organizzato dal blog di quartiere La Voce di Porta Romana (www.lavocediportaromana.wordpress.com).

La giornata inizierà alle ore 11 con i Canti partigiani per il progetto "25 Aprile in Canto" (Icm, Anpi, Associazione Genitori Barozzi, Mamu). Alle 11.30, alla Chiesa di Sant'Andrea, la messa con il coro dell'Università Bocconi diretto dal Maestro M. Zambelli. In mattinata, ancora, il concerto della Civica Banda Musicale di Milano e la caccia al tesoro a cura della palestra Get Fit. Dalle 9 alle 17, alla scuola Giulio Romano, mostra degli allievi nell'ambito del progetto "Giulio Giramondo". Nella stessa scuola, dalle 16.30, brani di musica classica eseguiti dall'associazione Musica XXI.

E nel pomeriggio, ancora, la banda musicale del Municipio 5, tango argentino e cantastorie. Dalle 14.30 alle 15.15, il tour guidato a piedi alla scoperta dei luoghi leggendari del Tredesin. Occorre prenotarsi al numero 333.377831 oppure via email a eventi@visiteguidatepertutti.it. Nello spazio antistante la Chiesa di Sant'Andrea, infine, i gazebo, l'animazione, i giochi e mostre di lavori ed elaborati di varie scuole.

La manifestazione porta la firma dell'Associazione Quei del Tredesin e il patrocinio del Municipio 5 di Milano.

