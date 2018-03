"Tredesin de marz": l'11 marzo la fiera torna in zona Porta Romana

Tredesin de Marz, l'antica e colorata fiera che segna l'inizio della primavera, torna in zona Porta Romana - tra via Crema, via Piacenza e via Giulio Romano - domenica 11 marzo.

Ad aspettare il pubblico tante bancarelle di fiori, piante e attrezzatura per giardini e spazi verdi, oltre a laboratori e attività culturali e ricreative, che quest'anno avranno per tema lo spreco alimentare. La manifestazione viene realizzata dall'associazione Quei del tredesin, con il patrocinio del Municipio 5. Per il programma completo della giornata: mediagallery.comune.milano.it.