Messa di papa Francesco, come arrivarci in treno: biglietti a tariffe speciali

Come raggiungere Monza per la messa di Papa Francesco in treno? In occasione della visita di papa Francesco, in programma sabato 25 marzo 2017 a Milano e Monza, Trenord ha potenziato il servizio ferroviario per raggiungere il Parco di Monza, dove alle 15 sarà celebrata la Santa Messa (biglietti a tariffa agevolata: come prenderli).

Tutti gli orari.

Per raggiungere il Parco di Monza sono state individuate 4 stazioni porta:

- Monza: per chi proviene da Milano e altre linee sud/est/ovest convergenti su Milano.

- Lissone: per chi proviene da Como e altre linee convergenti su Saronno

- Arcore: per chi proviene da Sondrio/Lecco/Bergamo/Carnate

- Villasanta: per chi proviene da Lecco/Molteno

Sulle linee S8 MILANO-CARNATE-LECCO e S9 SARONNO-SEREGNO-MILANO-ALBAIRATE il servizio si svolgerà secondo l'orario consueto del sabato, mentre saranno potenziate con nuove corse e fermate aggiuntive le linee Milano-Besana-Lecco, Chiasso-RHO, Milano-Chiasso e Milano-Tirano:

LINEA S7 MILANO-MONZA-BESANA-MOLTENO-LECCO

- Il servizio viene effettuato tra le stazioni di Lecco e Villasanta (ad esclusione dei treni numero 5121, 5122, 5123, 5125, 5126, 5128, 5130, 5143, 5145, 5146, 5147, 5148 e 5152 che viaggeranno regolarmente);

- Il treno S7 5136 (Besana 9.15 - Milano Porta Garibaldi 10.16) viene limitato a Monza;

- Vengono istituiti alcuni treni straordinari:

Lecco (7.34) - Besana (8.39);

Besana (15.15) - Monza (15.55);

Milano Porta Garibaldi (13.44) - Besana (14.44);

Milano Porta Garibaldi (16.44) - Lecco (18.23);

Monza (20.03) - Lecco (21.31).

LINEA S11 CHIASSO-COMO-MONZA-MILANO-RHO

- il servizio sarà svolto secondo gli orari feriali, con un treno ogni 30 minuti (con cadenzamento orario delle corse con origine/destinazione RHO).

LINEA RE MILANO-COMO-CHIASSO

- Tutti i treni fermano a Lissone;

- Viene istituito un treno straordinario: Como S. Giovanni (15.13) - Milano Centrale (15.50). Ferma a Seregno, Lissone, Monza.

LINEA RE MILANO-LECCO-SONDRIO-TIRANO

- Tutti i treni Regio Express (RE) fermano ad Arcore;

- Vengono istituiti due treni straordinari:

Lecco (20.01) - Milano Centrale (20.40);

Milano Centrale (18.43) - Lecco (19.30);

- Vengono soppressi i treni:

2556 (Milano Centrale 9.20-Tirano 12.05);

2577 (Tirano 18.08-Milano Centrale 20.40).

STAZIONE DI ARCORE

- Istituito un servizio bus di collegamento con la stazione di Biassono.

BIGLIETTI

Si ricorda che su tutti i treni ordinari e straordinari è possibile viaggiare sia con i biglietti a tariffa regionale sia con i biglietti a tariffa speciale.