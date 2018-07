I trent’anni del “Festival di Villa Arconati-FAR”

In occasione dei trent’anni del Festival di Villa Arconati, lunedì 16 luglio si festeggia con una serata - e con altre già programmate - all’insegna della musica e della scoperta.

Di seguito il programma della serata e dei prossimi concerti:

16 luglio: CHICK COREA AKOUSTIC BAND con John Patitucci & Dave Weckl

18 luglio: GOGOL BORDELLO

20 luglio: BAUSTELLE

23 luglio: ELODY GARDOT

E’ possibile acquistare i biglietti in prevendita su MAILTICKET

Tutti i concerti inizieranno alle ore 21. Prima e dopo il concerto sarà possibile anche immergersi nell'atmosfera unica di Villa Arconati, attraverso percorsi inediti in ambienti non aperti in altre occasioni.

Prima del concerto: “Dietro le quinte” - partenza visita guidata ore 19.40

Prenotazione:segreteria@villaarconati.it

Donazione: 5 euro (devoluti al recupero di Villa Arconati-FAR)

Dopo il concerto: “Passeggiata al chiaro di luna” - partenza al termine del concerto, durata 25 minuti

Coupon: 3 euro (ciascun coupon dà diritto a una riduzione di 2 euro sull'ingresso domenicale a Villa Arconati-FAR)

Disponibilità posti limitata, prenotazione: segreteria@villaarconati.it