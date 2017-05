"Trento Film Festival": dal 15 al 22 maggio allo Spazio Oberdan

Dal 15 al 22 maggio lo Spazio Oberdan ospita Trento Film Festival, una selezione di titoli dell'omonima manifestazione cinematografica.

22 i film in proiezione, di cui 16 anteprime. Tra i temi trattati: l'alpinismo, la cultura montana e l'ambiente. In programma anche eventi speciali, un film per famiglie e incontri con ospiti importanti. Per gli orari delle attività: oberdan.cinetecamilano.it.