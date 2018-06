"Tri-P": fino al 25 luglio concerti spettacoli e live dj set alla Triennale

Tri-P, il viaggio nel suono contemporaneo, anima la Triennale con musica dal vivo, performance e live dj set dal 14 giugno al 25 luglio.

L'iniziativa, alla seconda edizione, vede la presenza di grandi ospiti internazionali, un artista di rilievo dello scenario musicale moderno, performer africani e di circo rock’n’roll.

Obiettivo di Tri-P è riportare "Milano al centro della musica e la musica al centro di Milano", come scrivono gli organizzatori. Per farlo Triennale di Milano, Triennale Teatro dell’Arte e Ponderosa Music & Art scelgono di raccontare la contemporaneità ed evocare lo scenario che ci circonda attraverso note suggestive. Di seguito il calendario degli spettacoli.

dal 14 al 17 giugno - Cirque Alfonse

20 giugno - Zaz

23 giugno - Bedouine

26 giugno - Moses Sumney - Festival Contaminafro

27 giugno - Bissima - Festival Contaminafro

28 giugno - Bissima - Festival Contaminafro

29 giugno - Dobet Gnahoré - Festival Contaminafro

02 luglio - First Aid Kit

05 luglio - Kruder & Dorfmeister

12 luglio - Emiliana Torrini & The Colorist

16 luglio - David Byrne - Teatro Arcimboldi (TRI-P off)

17 luglio - Alva Noto

19 luglio - Nishtat Khan

24 luglio - Kevin Morby

25 luglio - Mark Lanegan Band.