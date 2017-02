In occasione della Giornata internazionale della donna 2017, lo spazio M4A-MADE4ART di Milano presenta la mostra TRIBUTE, bipersonale delle artiste Natalia Berselli e Rosalba Mangione a cura di Vittorio Schieroni ed Elena Amodeo. Il progetto accosta le opere di due pittrici dalle diverse sensibilità e specificità tecniche e artistiche per rendere omaggio all'"eterno femminino" attraverso il medium artistico. Due donne che, attraverso due differenti modi di fare pittura, si confrontano con l'astrazione, linguaggio che si rivela essere uno strumento privilegiato per veicolare un concetto dalle infinite sfumature. Intimità, introspezione, sentimento, emozione: tratti dell'essere, del carattere e dell'individualità che l'astrazione trasferisce sulla tela o sulla carta dando vita a veri e propri ritratti dell'anima, senza rinunciare talvolta a dettagli di carattere figurativo. Le poetiche quanto articolate pitture di Natalia Berselli, fitti reticolati di linee e punti che imbrigliano il colore nelle sue molteplici variazioni, si incontrano con le composizioni di Rosalba Mangione, dipinti di forte impatto cromatico che rivelano tutta la vitalità e l'energia della sua personalità. In un contesto storico e sociale dove le donne sono ancora troppo spesso oggetto di discriminazioni e violenze fisiche e psicologiche, la mostra di M4A-MADE4ART vuole essere un vero e proprio omaggio alla figura della Donna, in tutte le sue sfaccettature, a tutte le molteplici presenze che arricchiscono la nostra vita quotidiana. L'esposizione, con data di inaugurazione mercoledì 1 marzo 2017, rimarrà aperta al pubblico fino al giorno 8, Festa della donna.