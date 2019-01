Tributo a Fabrizio De Andrè

In occasione del 20esimo anniversario dalla sua scomparsa, un tributo a uno dei più amati cantautori della musica italiana: Fabrizio De Andrè.

Ci scalderemo con le sue canzoni più e meno note grazie a Matteo Avanzini. Il pubblico è caldamente invitato a cantare insieme a noi le canzoni considerate da molti come i versi più poetici della canzone italiana!



Don Raffaè, La storia di Marinella e Geordie sono solo alcune delle canzoni che avremo il piacere di ascoltare in occasione di questa serata dedicata alla musica dal vivo.



L'evento è gratuito per i soci hug (posti limitati)